Star Wars. A travers la Galaxie

5 minutes de lecture chaque soir avant de s'endormir avec Star Wars ! Un recueil d'histoires pour le plus grand bonheur des petits et grands ! Découvrez 11 histoires aux textes concis et richement illustrés pour un temps de lecture de 5 minutes par histoire. Un recueil à lire à son enfant pour l'accompagner au pays des rêves ou pour l'encourager au plaisir de la lecture autonome. Dès 4 ans. Contient les histoires : Les Jedi à la rescousse ; L'attaque Nihil ; Désastre sur le Flambeau Stellaire ; Course vers la victoire ; Le mystère des clones ; Duel contre le côté obscur ; Evasion de Hoth ; Un combat pour la galaxie ; L'attaque des X-wings ; Danger dans le désert ; La bataille finale.