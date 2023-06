Diversité et inclusion. Incarner ses valeurs pour mieux les communiquer

Véritable sujet de société, la diversité et l'inclusion est bien évidemment aussi un sujet d'entreprise. Si sa finalité ne fait pas débat (on travaille tous mieux quand chacun se sent respecté dans ses différences), il n'en va pas de même pour ses modalités de mise en oeuvre : complexité juridique supposée, dérives communautaristes possibles, se mettre à dos certains clients etc. L'ouvrage, écrit par deux professionnels du secteur, fait le tour complet du sujet et révèle combien les entreprises sont (déjà) plus diverses qu'elles ne pensent mais (toujours) moins inclusives qu'elles ne croient. Surtout, il montre que le sujet est incontournable et expose les risques encourus à ne pas s'en emparer de manière pro-active. Il propose deux méthodes exclusives pour s'emparer du sujet : - L'une au niveau personnel, prend en compte le fait que les préjugés (qui conduisent aux discriminations) sont "naturels" mais qu'il est possible de les dépasser. - L'aurtre au niveau de l'entreprise, permet de "casser" les silos dans lesquels on enferme les minorités pour en revenir aux individus et, à partir de là, bâtir un nouveau récit collectif. Enrichi d'études de cas, de conseils et d'interviews avec des PDG, des directeurs Marketing, communication, RSE et des CDO (Chief Diversity Officer), l'ouvrage montrera comment certaines entreprises se sont emparées du sujet pour adapter leur marketing et leur communication, comment les filiales de grands groupes adaptent les attentes de leur maison-mère au contexte français mais aussi comment de plus petites structures, comme les start-up, peuvent se développer en faisant le parti de la diversité.