La voiture immergée

Marthe hésitait entre la confiture d'oranges douces et celle d'abricots lorsque la journaliste annonça que l'on avait retiré de la Sambre une voiture qui devait s'y trouver depuis un moment. Il s'agissait d'une voiture volée, ce qui était fréquent. Ce qui l'était moins, c'était la présence dans le coffre du cadavre d'une jeune femme, en position foetale, dont les bras et les jambes avaient été entravés... Dans le cadre charmant de la petite ville de Dinant traversée par la Meuse, les meurtres se succèdent. Le crime ne sévit pas qu'à Paris, a chanté Brassens, en province aussi l'on a... de beaux assassinats. En l'absence de suspect potentiel et de mobile, il faut bien la sagacité du quatuor formé par Marthe, Emilienne, Marie et Berthe, respectables dames d'âge pleines de malice, pour dénouer l'intrigue. Docteur en droit et licencié en criminologie, Yves Paelinck a exercé la profession d'avocat au barreau de Bruxelles. Spécialisé en matière pénale, il a plaidé de nombreux procès devant toutes les juridictions répressives en alternant les affaires devant les tribunaux correctionnels et les cours d'assises. La littérature et l'histoire sont ses violons d'Ingres et il nous partage ici son quatrième roman policier aux Editions Persée.