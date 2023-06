Les sisters - La série TV Tome 63 : La méthode Zendy

Les Sisters en roman, c'est nickol crème ! Wendy a une nouvelle lubie : la zénitude. Elle passe son temps à méditer et prodigue des conseils bien-être dans des vidéos qu'elle poste sur son blog. Elle est tellement calme qu'elle ne réagit plus à aucune blague de Marine. Elle ne s'énerve plus. Elle ne joue plus. Elle ne la poursuit plus. Quel ennui ! La tornade à bouclettes compte bien lui faire passer cette nouvelle passion. Et pour cela, elle a une idée d'enfer : lui pourrir la vie et gâcher ses vidéos zen pour que l'adolescente perde tous ses abonnés !