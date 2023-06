Petit Futé Manche. Edition 2023

Entre terre et mer, la Manche est située aux confins du bocage normand et occupe la péninsule du Cotentin. Dans son "Invitation au voyage", le guide s'attarde à présenter la richesse géographique, mais aussi l'histoire, marquée notamment par la Seconde Guerre mondiale, et la gastronomie départementale. Ensuite, le lecteur pourra découvrir les hauts-lieux du département, de Saint-Lô à Avranches, en passant par Cherbourg, et voyager au coeur de ces paysages hautement touristiques.