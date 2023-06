Pratiquer l'entrepreneuriat en 16 cas d'entreprises. Doctolib, La Ruche, Cafés Joyeux

Doctolib, La Ruche, Café Joyeux... Cet ouvrage permet de plonger très concrètement au coeur de l'entrepreneuriat de 17 entreprises de tailles et de secteurs d'activité variés. Chaque cas propose de manière claire et structurée : - une fiche pédagogique avec la problématique, la synthèse du cas, les objectifs d'apprentissage ainsi que les outils mobilisés ; - un énoncé fournissant les données importantes sur l'entreprise et son environnement ; - une série de questions aidant à structurer la réponse ; - un corrigé détaillé exposant la méthodologie d'analyse et proposant des recommandations stratégiques. Issues de situations réelles rencontrées dans les entreprises, ces 17 études de cas permettent de mettre en pratique les fondamentaux et les outils de l'entrepreneuriat : ressources et compétences, diversification, innovation, internationalisation, alliance, business model, RSE... L'apprentissage de la stratégie par la pratique !