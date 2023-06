Gommettes rondes Animaux pixels

Un cahier de 16 pages sur le thème des pixels qui propose de créer toutes sortes d'animaux et de végétaux (poisson, pingouin, canard, papillon, etc. mais aussi fleur, palmier...), grâce à des décors à compléter avec plus de 1300 gommettes fluo ou de couleur vive. Une unique taille de gommettes rondes adaptée aux petites mains pour composer de jolis tableaux.