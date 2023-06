Le globe magique Tome 3 : Mystère en Egypte

En Egypte, le jeune Sohan se passionne pour l'archéologie ! Le garçon adore accompagner son grand-père sur des chantiers de fouilles. Sarcophages, momies et statuettes n'ont aucun secret pour lui ! Mais le jour où de précieux artefacts sont dérobés, les soupçons se portent sur lui... Heureusement, Sofia et Axel sont bien décidés à prouver l'innocence de Sohan et à retrouver les objets perdus !