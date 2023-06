Pour toujours

Mais c'est quoi cet amour dont tout le monde parle ? Viola n'a pas encore la réponse, mais c'est une question qui commence à se poser avec insistance, parce qu'à son âge, certains problèmes se sentent jusque dans l'air qu'on respire : l'image qu'on a de soi, celle qu'on pense que les autres perçoivent, le rapport au corps et à l'autre sexe, les questions de couple, la liberté de suivre ses penchants et le besoin de rentrer dans des catégories sociales préétablies. En vacances avec ses parents, pendant les heures de sieste où personne ne fait rien, Viola fait des rencontres, des avancées et des expériences qui lui permettront de grandir, d'apporter ses réponses personnelles aux questionnements qu'un jour ou l'autre, nous connaissons tous. Elle modèlera sa propre identité, lors d'un été qu'elle ne pourra jamais oublier.