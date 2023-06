Les Campeurs Tome 5 : Miss camping

La BD pour rire avec un grand AIR ! Qu'ils soient adeptes de l'indémodable canadienne, de la caravane tout équipée ou du camping-car difficile à manoeuvrer, rien ne pourra entamer l'enthousiasme de ces bédouins modernes. Pour pimenter ce nouvel opus, rien de tel que l'élection de Miss Camping. Voilà de quoi apporter un peu de glamour au pays des canadiennes. Et comme d'habitude au camping, pas de discrimination ! De Miss Junior à Miss Vintage, tous les âges et tous les gabarits sont acceptés... Nouvelle édition avec un cahier pédagogique En partenariat avec la Fédération des Campeurs, Caravaniers et Camping-caristes