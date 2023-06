Vous avez l'immense pouvoir de changer votre vie

5 étapes pour réaliser votre big-bang intérieur. Etre heureux au quotidien, donner du sens à sa vie, voilà des souhaits auxquels tout le monde aspire... Chantal Rialland explique comment provoquer une véritable révolution intérieure et vous accompagne le temps de cette métamorphose. 1. Prenez conscience que vous avez le pouvoir de changer votre vie. 2. Commencez par changer les choses en vous. 3. Utilisez les outils du changement. 4. Gérez autrement vos problèmes. 5. Savourez les bénéfices du changement. Chantal Rialland est psychothérapeute et psycho-généalogiste depuis plus de trente ans.