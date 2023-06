La thérapie brève stratégique. Soulager rapidement et durablement les souffrances psychologiques

Si on affirme que certaines thérapies se donnent dix séances pour résoudre votre problème, sans jamais s'intéresser à leurs causes, vous êtes en droit d'être sceptique. Et pourtant... La thérapie brève stratégique, proposée par l'école de Palo Alto, est une révolution en ce qu'elle se démarque des modèles thérapeutiques classiques et adopte une approche pragmatique et pratique. Face à la souffrance du patient, elle ne s'interroge par sur le "pourquoi" mais s'intéresse au "quoi faire" pour que ça change. Et ça marche ! Découvrez la nature et le fonctionnement de cette nouvelle forme de thérapie au travers de véritables cas cliniques, analysés avec sérieux et illustrés avec une créativité joyeuse.