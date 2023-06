Soins énergétiques pour tous les jours

Un guide pratique simple et efficace pour apprendre à utiliser les soins énergétiques quotidiennement. Vous trouverez dans ce livre : - Tous les concepts de soins énergétiques vulgarisés pour les débutants : cet ouvrage pratique répond à toutes les questions des néophytes. - Une trentaine d'exercices simples et efficaces pour maîtriser les soins énergétiques quotidiennement : techniques d'ancrage et de centrage, envoi d'énergies positives et de guérison à nos êtres chers, trouver la lumière, activités pour se sentir calme et trouver l'équilibre, etc. - Comment utiliser les soins énergétiques dans tous les domaines de votre vie : chez vous, au travail, dans vos relations, etc.