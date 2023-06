Fiction et morale au siècle des Lumières

Depuis plusieurs années, la littérature et, plus particulièrement, les oeuvres classiques et leurs auteurs font l'objet de procès intentés au nom de la morale. Or, lorsqu'on condamne ces textes au nom de principes normatifs qui les soumettent à une nouvelle forme de censure, on court souvent le risque d'en donner une interprétation qui les empêche d'interpeller nos propres préjugés. Avec cet ouvrage collectif, c'est la démarche inverse que nous proposons. Les douze textes qu'il rassemble mettent en évidence la complexité des rapports entre fiction et morale, en montrant à quel point il s'agit d'une problématique qui appelle la multiplication des points de vue. Aussi invitent-ils à renouveler le débat actuel en adoptant des perspectives aussi variées que la poétique ou l'esthétique, la morale du sentiment ou les pratiques pédagogiques.