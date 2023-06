Hôtesse de l'air. Ma vie au-dessus des nuages

Etre hôtesse de l'air, c'est faire l'école de la vie. Les mystères et la magie qui règnent autour de cette profession suscitent énormément de curiosité, d'émerveillement, et nourrissent de nombreux mythes et fantasmes. L'aviation fascine. En effet, vivre au-dessus des nuages et la tête dans les étoiles, ce n'est pas très commun. L'autrice vous invite à l'accompagner lors de ses premiers pas dans l'aviation, au travers d'anecdotes et d'expériences tout aussi insolites que magiques aux quatre coins du monde, ainsi qu'à vous émerveiller devant les richesses que nous offrent la terre, sa nature et son humanité. Au-delà de vous faire voyager, ce livre vous convie à philosopher sur les questions existentielles, à mettre en perspective vos croyances tant sur votre Etre que sur les autres. Il s'agit en réalité d'une ode à la vie, d'un véritable appel à élargir vos horizons et à vous rencontrer au fin fond de vous-même afin d'expérimenter votre potentiel illimité.