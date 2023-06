Nevernight Tome 3

Les grands jeux de Sépulcra ont pris fin dans un bain de sang. Mia Corvere, gladiatii, esclave et assassin tristement célèbre, est en fuite. Pourchassée par les Lames de l'Eglise rouge et les soldats de la légion Luminatii, elle ne s'échappera peut-être jamais vivante de la Cité des Ponts et des Os. Mais, sous la ville, un sombre secret l'attend. Si elle veut connaître les dernières réponses à l'énigme de sa vie, elle doit entreprendre un périlleux voyage à travers la République. Alors que la vrainuit menace de tomber pour la dernière fois, Mia parviendra-t-elle à survivre dans un monde où même la lumière du jour doit mourir ?