Je cuisine les légumes de mon potager. 150 recettes maison de la cueillette à l'assiette

Plus de 160 recettes salées et sucrées pour cuisiner des légumes frais toute l'année ! Au fil des quatre saisons, apprenez à préparer vos légumes récoltés avec amour, à travers des recettes variées pour ne jamais vous en lasser. Des petits pois au fenouil, en passant par les courges, les épinards, les carottes ou encore les tomates, vous trouverez dans ce livre des tas d'idées pour accommoder tous vos légumes et faire saliver toute la famille ! Quand le potager donne à profusion, c'est l'occasion de cuisiner les légumes de multiples façons : en gratins, en soupes, en tartes, en purées, en salades... Et de tester des recettes plus originales comme le curry de concombre, le pain de chou-fleur ou encore le steak de betterave. Amusez-vous à marier les saveurs, les textures et les couleurs pour sublimer les trésors de votre jardin. Faciles et gourmandes, les recettes de ce livre vous permettront de manger frais, local et sain toute l'année !