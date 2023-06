1 et 2 Timothée

Les épîtres de Paul à Timothée sont le témoignage touchant d'un homme d'expérience, un chrétien, un père, un mentor, un formateur, mais aussi un apôtre, s'adressant à un autre chrétien, plus jeune. Il y a dans ces textes, de l'affection, de la profondeur, et des instructions tellement actuelles. Je suis convaincu que ce commentaire des épîtres de Paul à Timothée sera une source de rafraîchissement pour le croyant, un trésor d'encouragements pour l'ouvrier au service du grand Maître, une ressource pour le formateur chrétien et un guide pour l'Eglise du XXIe siècle. (René Delattre, pasteur, président UNADF)