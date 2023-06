Peau d'âne, Barbe Bleue et Le Petit Chaperon rouge de Perrault, Blanche Neige des frères Grimm, La Belle et la Bête de Jeanne Leprince de Beaumont et Le Vilain Petit Canard d'Andersen. Partez avec délice à la (re)découverte de ces six contes traditionnels incontournables, participant tous d'une culture commune et millénaire ! Les monstres qui les peuplent ne sont peut-être que le reflet d'une société qui n'épargne personne... Avec tous les contes disponibles à l'écoute, un cahier couleurs illustré, un dossier sur les contes au coeur de l'imaginaire, un lexique du récit et des fiches méthode pour la production d'écrit et la dictée.