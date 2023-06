Les grandes inventions

L'humanité a trouvé des milliers de façons de construire des appareils, des matériaux et des procédés pour rendre la vie plus facile, sûre, productive, divertissante et rentable. La plupart de ces inventions sont considérées comme acquises aujourd'hui, mais elles ont toutes nécessité beaucoup de recherche et de travail de la part de leurs inventeurs à leur création. Ce livre retrace les origines et l'évolution de plus de 75 inventions qui font partie intégrante de notre vie quotidienne.