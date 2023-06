Friends. Les 26 secrets pour s'engueuler entre amis...

En toute camaraderie Il y a celui qui n'ose pas avouer à la copine de sa soeur qu'il l'aime, celui qui fait tout le temps des blagues, celle qui ne veut plus être la fille à papa, celle qui joue les fées du logis obsessionnelles. La série Friends, c'est nous, tels que nous sommes ou tel que l'on fut dans cet entre-deux où l'on se sent comme des ados attardés et des adultes pas finis. Quand on hésite, qu'on se plante, qu'on se décourage mais qu'on continue et ce grâce aux potes, qui sont dans la même galère que nous. La série Friends met en avant une amitié insubmersible, à la limite de l'utopie. Elle met en avant une immense solidarité mais aussi beaucoup de chamailleries. Alors qu'est-ce qu'une engueulade constructive ? Cette hostilité qui ne fait que de renforcer l'amitié. Découvrez les 26 secrets de Friends pour avoir des amitiés, des vraies.