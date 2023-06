Le Dhammapada. Paroles du Bouddha

Considéré comme l'un des plus anciens textes bouddhistes, le Dhammapada est aussi l'un des plus lus, car il contient la quintessence de l'enseignement du Bouddha. Composé de versets, courts et percutants, issus de paroles du Bouddha lui-même, le Dhammapada vise à offrir une compréhension de son enseignement direct, pour mener à la sagesse suprême, la Libération du Samsara. Le Dhammapada fait partie des recueils qui composent le canon bouddhique "pâli" , contenu dans le Tipaka (Tripaka en sanscrit), les "trois corbeilles" , où sont réunis les enseignements du Bouddha historique. Il s'agit ici du Sutta Pitaka (ou Sutrapitak), "l'exposé de la doctrine" . C'est le texte fondamental du courant du bouddhisme Théravéda, le plus ancien. La présente version est une traduction nouvelle basée sur la comparaison de plusieurs sources (anglais, pali, français) afin d'offrir en français une traduction à la fois moderne et au plus proche du texte source.