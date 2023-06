1984 : le monde est divisé en trois super-Etats. Sur tous les murs de Londres, devenue une province de l'Oceania, s'affiche le portrait de Big Brother, symbole d'une impitoyable société de surveillance et de soumission. Un homme, le dernier peut-être, cherche à lutter contre ce monde nouveau qui transforme le passé et empêche de penser. Mais Winston Smith ne peut faire confiance à personne, et le danger est immense... Dans cette dystopie toujours d'actualité, probablement la plus célèbre, George Orwell dénonce les méthodes des régimes totalitaires tout en montrant vers quoi la société peut évoluer si elle ne prend pas garde à la vérité, à sa langue et à la liberté. Inclus : Un cahier iconographique avec des planches BD et de nombreuses images en couleurs Des infographies pour mieux appréhender l'oeuvre Une interview exclusive de la traductrice Celia Izoard Le début du texte disponible à l'audio pour entrer dans la lecture 3e : Agir dans la cité : individu et pouvoir 3e : Progrès et rêves scientifiques 2de et 1re : Le roman et le récit Tle pro : Vivre aujourd'hui