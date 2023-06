Comme il vous plaira

Que d'aventures dans la forêt des Ardennes ! Le duc banni s'y est réfugié avec ses amis et ils vivent au rythme de la nature ; Orlando y trouve l'exil et cherche l'amour ; Rosalinde et sa cousine Célia décident d'y fuguer en quête de liberté et d'aventures. Parmi des bergers épris et des bouffons aux réflexions philosophiques, Shakespeare vous emmène dans le théâtre de la vie. En plus : Des rabats panoramiques avec des oeuvres d'art et des photos de mises en scène en couleurs Des extraits de la pièce à écouter Un oral du Bac intégral en audio Des groupements de textes et d'images pour alller plus loin Un lexique du théâtre et des fiches méthode vers le Bac !