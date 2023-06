Destins croisés. Un clash culturel - Une histoire d'amour miraculeuse - Un message d'espoir au-delà des épreuves

"Si Dieu m'aime vraiment, pourquoi a-t-il permis cela ? " Vous êtes-vous déjà posé cette question ? C'est ce qu'Henk a ressenti quand son père a été victime de l'holocauste et que sa mère et sa soeur ont été tuées lors d'un bombardement aérien qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Il a levé le poing vers le ciel et maudit Dieu. Jan, élevée en Indonésie par un couple chinois qui adorait Bouddha et pratiquait la sorcellerie, a rencontré Henk quand il a quitté la Hollande, où il faisait partie de l'Armée royale néerlandaise. Leur histoire pleine d'espoir vous incitera à vaincre l'adversité, à savoir pardonner et à devenir un vainqueur et non une victime.