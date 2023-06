Coudre le lin

Le lin est cette matière très légère et fraîche que l'on privilégie plutôt l'été. Rien de mieux qu'un tailleur en lin pour éblouir tous les passants sans montrer une seule goutte de sueur ! Alors suivez le guide pour vous coudre ces 20 modèles entièrement en lin, pour être la plus belle et la plus fraîche cet été. Au sommaire : 20 modèles féminins - Deux feuilles de patron - Du 36 au 44