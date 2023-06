Bloc jeux Max et Lili Vacances

Spécialement conçu pour que vos enfants puissent jouer, réfléchir, dessiner et créer tout en s'amusant avec Max et Lili, leurs héros préférés. Le bloc jeux vacances contient une grande variété de jeux ludiques et éducatifs, adaptés aux enfants dès 6 ans : énigmes, mots croisés, jeux d'ombres, codes secrets, différences, jeux de paires, coloriages, puzzles, jeux de mots, labyrinthes et bien plus encore ! De quoi s'amuser en famille ou avec des amis pendant des heures, où que vous soyez. Pratique et facile à transporter, ce bloc jeux vacances est idéal pour les vacances à la plage, les trajets en voiture ou les séjours chez les grands-parents. Les enfants ne manqueront jamais d'idées pour s'occuper !