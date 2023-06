S'ancrer pour se déployer

Et si l'avancée se nourrissait de l'immobilité ? Qui n'a entendu les questions insistantes et intrusives sur la "re- cherche d'emploi qui n'avance pas" , le "besoin incompréhensible de solitude" ou le "deuil qui n'en finit pas" ? Qui ne s'est trouvé confronté au besoin impérieux de repli et à l'envie de tout envoyer paitre ? L'épidémie de burnout, le désengagement des jeunes générations et les démissions en masse questionnent le modèle des institutions panacées ou de l'entreprise comme voie royale. Paresse ? Manque de courage ? Ou formidable force d'opposition, salutaire à l'agitation perpétuelle qui vampirise les forces de vie ? Une résistance qui ne dit pas son nom et s'organise sans mot d'ordre pour se reconnecter à l'essentiel ? Posons l'ancre. Laissons passer les trains qui nous éloignent de nous-mêmes. L'espace-temps gagné alimente déjà la renaissance à venir.