Kurs Daf A1. Livre + cahier

Pour les cours en contexte universitaire et professionel Une nouvelle collection pensée pour les étudiants habitués à étudier (à partir de 16 ans), idéale pour les cours en contexte universitaire ou professionel Une grande flexibilité d'utilisation qui permet une grande adaptation à l'hétérogénéité des groupes et qui convient aussi bien à des cours en ligne, présentiels qu'hybrides Une méthode qui encourage fortement le développement d'un apprentissage autonome, en fournissant les clés pour une construction personnalisée de l'organisation du travail ainsi que de nombreuses stratégies d'apprentissage Une progression rapide grâce à une forte implication des étudiants (thématiques et documents du quotidien) et une pratique intensive (nombreux exercices d'entraînement)