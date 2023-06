L’Eglise catholique est crédible

L'Eglise catholique subit, depuis le début du XXe siècle, des attaques très violentes qui sèment la confusion et la méfiance dans l'esprit de nombreux fidèles. Cet ouvrage constitue un antidote efficace à cette littérature placée sous le signe de la contestation et de la déviance, sans compter les nombreuses prises de position et initiatives oecuméniques qui ont surgi ces dernières années provoquant le trouble et le désarroi dans l'esprit de nombreux pasteurs et fidèles. L'auteur prolonge une recherche sur la vérité en matière de religion. L'Eglise est crédible est la suite logique du livre intitulé Le christianisme est crédible, publié en 2019.