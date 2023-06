Le langage ou l'origine de l'intelligence humaine. Une histoire globale du langage présentée comme étant le moteur du développement

Découvrez une vision unique de l'histoire du langage, bien différente de celle qui est traditionnellement enseignée. L'auteur démontre avec rigueur et passion que le langage est la plus grande invention humaine. Moteur de la progression continue de la culture, le langage transforme par son usage l'environnement social et crée la conscience de soi. Il est l'organe indispensable de la transmission des apprentissages, des expériences, des mythes et traditions, et constitue le socle universel de toute forme de communication.