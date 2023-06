Terrain et littérature, nouvelles approches

A la croisée de la théorie littéraire et de l'épistémologie, l'ouvrage explore la puissance des imaginaires du terrain et des pratiques contemporaines d'enquête et d'intervention. Un nouveau territoire se déploie pour la pensée, où la théorie se préoccupe des liens qu'elle peut entretenir avec l'action. Un manifeste pour le renouvellement des études littéraires par l' "épreuve du terrain" . Véritable mot fétiche de notre époque, le terrain essaime partout, et la littérature contemporaine comme les études littéraires ne sont pas épargnées. A la croisée de la théorie littéraire, de la poétique, de l'épistémologie et de la sociologie de la littérature, ce livre contextualise et retrace la généalogie des usages de cette idée souvent mobilisée mais rarement analysée. De là, est-il possible de faire du terrain un outil de renouvellement des objets, des méthodes et de la théorie littéraires ? Ce livre invite à transformer les gestes de constitution des corpus littéraires et propose une nouvelle approche de la production littéraire en situation. Il intéressera aussi bien les enseignants et les chercheurs soucieux d'un renouvellement de leurs pratiques disciplinaires que tout public désireux de découvrir de nouveaux objets d'étude en littérature. Actuellement postdoctorante à l'université Sorbonne Nouvelle, Mathilde Roussigné travaille sur la littérature contemporaine française, la sociologie de la littérature et les rapports entre art, politique et sciences humaines et sociales. Dans cette même collection des Presses universitaires de Vincennes, elle a coédité Approches matérialistes du réalisme en littérature (avec Vincent Berthelier, Anaïs Goudmand et Laélia Véron, 2021).