Concours d'accès aux IRA. Edition 2022-2023

Le Manuel de préparation et d'entraînement aux concours d'accès aux IRA, véritable Handbook pour s'entraîner Le présent manuel a pour objet de préparer les candidats aux épreuves d'admissibilité des concours d'accès aux IRA. Cette nouvelle édition s'inscrit dans la lignée des deux précédentes et entend tirer profit de l'expérience acquise depuis la réforme des concours de l'IRA. Préparée par une équipe expérimentée d'intervenants de l'IPAG de Lille, elle contient : - un volet initial portant sur la méthodologie qui se veut pédagogique et synthétique - trois sujets complets (2023-1, 2022-2 et 2022-1) incluant cas pratique et QCM et pour chacun d'entre eux une proposition de corrigé - et pour tenir compte des évolutions, les auteurs ont pris soin d'insérer des QCM de "courte mise en situation" Points forts - Intègre le sujet de mars 2023 - Tous les exercices sont corrigés : note entièrement rédigée et réponses aux QCM expliquées - Des auteurs expérimentés et formateurs dans les centres d'IRA