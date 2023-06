Kit Davenport Tome 5 : Le meurtre du corbeau

Kit Davenport doit continuer à se battre malgré son chagrin. Eh bien, de toute évidence, je n'ai pas le droit à une seconde de répit. Aucun de nous ne l'a vu venir. Peu importe le nombre de précautions que nous avons prises. A quoi bon posséder tous ces pouvoirs, si tout le monde veut ma peau ? On dit qu'il fait plus sombre avant l'aube et que la tempête s'aggrave avant de passer. Croyez-moi, on se fiche de toutes ces platitudes quand on est en plein chaos. Je suis Kit Davenport, et j'ai le coeur brisé. #ReverseHarem #Suspense #Sexy #Métamorphes #Romance