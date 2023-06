La guerre occulte. Tome 1, L'île hantée

Après qu'il s'est couvert de honte durant la guerre, plus personne ne veut employer l'archéologue Saul Lazenby. Désormais, il survit tant bien que mal sous l'aile d'un riche excentrique qui croit en la magie. Pour Saul, cette histoire n'est que pure folie... Jusqu'au jour où il commence à se retrouver dans de plus en plus de situations tout aussi singulières que terrifiantes. Et, chaque fois, il se confronte à Randolph Glyde, un homme sardonique et mystérieux. Randolph est l'ultime descendant d'une lignée ancestrale d'arcanistes. Il possède de sombres secrets et des pouvoirs extraordinaires, mais peine à remplir ses devoirs familiaux dans un monde dévoré par la guerre. Il sait que quelque chose d'étrange se cache chez cet inconnu à l'air tourmenté qu'il rencontre toujours aux mauvais endroits. Reste à découvrir si Saul est une victime ou un adversaire. Saul n'a pas accordé sa confiance à qui que ce soit depuis bien longtemps. Mais, alors que le danger du surnaturel grandit, tout comme leur désir, il devra remettre sa vie entre les mains de Randolph. Car il pourrait bien se révéler être le seul homme capable de le sauver... lui et son âme. #RomanceHistorique #Archéologue #MM #Magie #Paranormal #Mystère #Enquête #1920s #PostPremièreGuerreMondiale #Londres "L'Ile hantée m'a mis les larmes aux yeux à plusieurs reprises. C'est mon livre préféré de KJ Charles (et ayant vendu mon âme à Une affaire séditieuse, je pèse mes mots), l'atmosphère est incroyable, l'histoire vous donne la chair de poule, la romance est magnifique et les personnages sont fantastiques". Blog Book Me Up ! "C'est un livre fantastique et j'en ai savouré chaque page". Blog All About Romance "Le mystère, la magie et la romance se développent doucement, page après page... Tout est plus complexe, plus discret que dans La Magie des Magpie. On trouve dans ce texte des éléments sous-jacents très puissants, notamment sur les gouvernements indignes de confiance, qui sont particulièrement pertinents de nos jours. J'ai hâte de lire la suite de cette série". Kaje Harper, autrice de la série Se reconstruire