Les années 1920 en Tarn-et-Garonne. Promesse d’une vie meilleure ?

Au lendemain de la Grande Guerre, les défis que le pays doit relever sont immenses. Quel avenir bâtir sur tant de cendres et de sang ? Comment relever moralement et économiquement tout un pays ? Comment enrayer la profonde récession démographique ? Comment optimiser les modes de production et résister à la concurrence étrangère ? Comment, enfin, répondre aux aspirations nouvelles de millions d'hommes et de femmes épuisés par des années de sacrifices ? Loin de l'image stéréotypée d'insouciance et de fêtes, les années 1920 apparaissent plus fébriles que folles, tiraillées sans cesse entre espoir et angoisse, archaïsme et nouveauté, rêve et désillusion. Le Tarn-et-Garonne, bien qu'épargné par les destructions matérielles, fait lui aussi face à ces horizons incertains.