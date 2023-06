Frank Zappa est l'un des artistes les plus prolifiques du XXe siècle avec plus de cinq cents compositions réparties sur une soixantaine d'albums abordant un large spectre stylistique : rhythm'n'blues, funk, reggae, metal, doo-wop, jazz, musique orchestrale et électronique. C'est aussi un découvreur de talents qui a travaillé avec des musiciens venus de tous horizons, allant du guitariste de bistrot au chef d'orchestre à la renommée internationale. L'aspect le plus singulier de son esthétique reste la Continuité Conceptuelle, vaste réseau de leitmotivs musicaux, visuels, langagiers ou gestuels, visant à dépasser les limites temporelles de notre quotidien au pro t d'une synchronicité symbolisée par une Grande Note. Ce livre - une somme inédite en France - analyse avec autant de précision que d'humour l'esthétique zappaïenne et explore la discographie de ce musicien hors-norme.