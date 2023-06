Ma pochette de maths. Guide ressources. CM2. Edition 2023

Une collection conçue par L'école de Crevette qui place le jeu et la manipulation au coeur de l'apprentissage des mathématiques ! Le guide ressources est un outil clés en main pour accompagner l'enseignant(e) de CM1 pas à pas dans la mise en place concrète de la méthode : - Le descriptif de la méthode. - Une proposition de progression annuelle. - La mise en oeuvre des séquences et des séances. - Des conseils pour la mise en place des ateliers et la description des manipulations et des jeux. + les ressources à télécharger (sur preuve d'achat du guide papier) : - Les corrigés des exercices de la pochette. - Des photofiches d'exercices supplémentaires. - Un guide complet de calcul mental avec photofiches et diaporamas. - Des fiches d'évaluation. - Des tableaux de suivi des compétences et des ateliers. - Du matériel de manipulation complémentaire à la boîte. - Les mémos des leçons (également adaptés aux élèves DYS). - Des diaporamas à vidéoprojeter pour animer certaines phases collectives de recherche.