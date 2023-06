Chemises & blouses

Grâce à ce livre, apprendre à patronner et coudre une chemise ou une blouse n'aura plus aucun secret pour les passionnées de couture. A partir de modèles de base, elles pourront décliner à l'envi tous types de formes adaptées à leur morphologie et choisir les détails qui vous plaisent. Chaque modèle est présenté en photo et sous forme de schémas avec son patron.