Danton, les derniers jours du Lion

Une plongée dans l'intimité des personnages hors du commun. Novembre 1793. Après quelques mois de retrait, Danton revient à Paris en plein coeur de la Révolution. Entouré de Desmoulins et ses amis, il veut in échir la politique de terreur menée par Robespierre et le Comité de Salut Public. Mais les amitiés et les alliances d'hier ont changé, les enjeux aussi...