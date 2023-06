Rhythm'n' Blues. Jump Blues, Doo Wop & Soul Music, 100 hits de 1942 à 1965

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, le public noir américain se passionne pour le jump blues, un genre musical nouveau, à la croisée du swing, du blues, du boogie woogie et du gospel, mais c'est en 1949 que le magazine Billboard crée le top rhythm'n'blues, un terme adopté par toute l'industrie musicale pour qualifier une diversité de courants allant du boogie woogie de Louis Jordan au doo-wop de The Clovers en passant par la fusion blues/gospel de Ray Charles et le blues survolté de Chuck Berry. Le rhythm'n'blues propulse alors le marché de la musique populaire noire à l'échelle nationale jusqu'au milieu des années soixante. A travers 100 hits, cette anthologie retrace vingt ans de musique qui donneront naissance à deux nouveaux courants : la soul et le funk.