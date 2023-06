Les transports

Depuis la nuit des temps, l'Homme rêve de se déplacer toujours plus vite, toujours plus loin. Pour cela, il imagine sans cesse des véhicules de plus en plus innovants. Automobiles, motos, camions, trains, avions, bateaux... Cette encyclopédie richement illustrée permet de partir à la découverte des moyens de transport motorisés et de leur histoire, que ce soit sur terre, sur mer ou dans le ciel. UN FABULEUX VOYAGE AUTOUR DES VEHICULES QUI ONT CHANGE NOS VIES !