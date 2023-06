"Deux autres éclairs, immobiles, et fixes et ronds, à quelques mètres, dans le noir immédiat, derrière la fontaine. Wolfgang les a vus. C'est un regard. Lui et une bête, un loup, se fixent dans bouger. Un grand loup noir et un enfant mince avec des cheveux rouges. L'enfant sourit. Le loup peut-être - mais qui sait comment c'est, un sourire de loup ? " En l'an mille, un enfant roux et muet qui vit parmi les loups va rencontrer les hommes. Il devient Loup rouge et chef de bande, et à travers lui, ce sont tous les rapports humains, complexes et violents à la fois, qui sont donnés à voir. Geste médiévale, conte cruel, roman d'aventures, récit fantastique, La marche du Loup entremêle le quotidien et la fable pour nous emporter dans un tourbillon d'aventures hallucinantes, à la manière des grands récits fondateurs de l'imaginaire humain. Publié pour la première fois par les Editions Encre Fraîche en 2004, La marche du Loup est accompagné dans cette nouvelle édition d'une préface inédite de l'écrivain Isaac Pante. Olivier Sillig est né à Lausanne en 1951. Après avoir fréquenté les Beaux-Arts à Londres et suivi des études de psychologie, il a oeuvré comme informaticien, artiste peintre, sculpteur, cinéaste et avant tout, romancier. Très éclectiques, ses écrits vont de la science-fiction au roman historique, en passant par l'actualité et le polar.