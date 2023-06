La dernière touche

Ce samedi, ce devait être une formalité. Deux titres de plus à ajouter à mon palmarès, les premiers du week-end. L'objectif était fixé et tu l'avais confirmé à la journaliste au moment où elle nous avait pris en photo. Tu me serrais contre toi. Fort, assez fort pour que je te sente, pour que je sourie et que je me taise. Encore. Toujours. Que je ne dise rien.