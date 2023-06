Bleu outremer Intégrale

Il existe une auberge face à la mer qui recueille les personnes marquées par la douleur ou qui cherchent à donner un sens aux expériences vécues. Personne ne sait exactement où elle se trouve, mais on susurre qu'elle se trouverait au-delà d'une impalpable, mais dense nappe de brouillard, ou à gauche de la plus froide rafale de vent du nord, ou encore par-delà la haie de votre jardin quand l'automne donne aux feuilles cette patine dorée, antique. Entourée par des kilomètres de sable, face à l'océan, c'est un lieu de paix et de réflexion. C'est ici que plusieurs vies se rencontrent : La vie d'Hanna, une femme sensible et très belle, abandonnée par un musicien, dévorée par un amour impossible qui lui a fait perdre son identité. Celle de Rémi, peintre plein de talent, véritable visionnaire, mais incapable de peindre l'océan. Il vit désormais obsédé par l'idée de réussir à peindre la mer infinie. Celle d'Antoine, jeune prêtre tiraillé entre sa fidélité au Christ et sa relation amoureuse naissante avec Marie, une de ses paroissiennes...