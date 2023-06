Contrôle de gestion. Perspectives stratégiques et managériales, 5e édition

A l'ère de la mondialisation, du développement des technologies de l'information et de la communication et des enjeux de responsabilité, le contrôle de gestion ne cesse de se complexifier, mais également de s'enrichir. Les entreprises, confrontées chaque jour à de nouveaux défis, doivent sans cesse s'adapter. Le contrôle de gestion aussi. L'objectif de cet ouvrage est justement de répondre à ces nouvelles problématiques, sans toutefois oublier les éléments plus traditionnels auxquels doivent faire face les structures pour durer et progresser. Pour cela, il recourt à une approche multi-disciplinaire qui en fait une référence du domaine et propose de nombreuses études de cas qui permettent une analyse pratique des concepts étudiés.