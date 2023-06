Les Cinq Meutes Tome 2 : Rejetée par l'Héritier

Il m'a rejetée devant toute l'Académie parce qu'il avait ses "raisons" . Dommage pour lui. Pas de retour en arrière. Rosie Le destin a fait une énorme erreur en me liant à Cadoc Collins. Il est l'héritier du Grand Alpha, je suis une glaneuse. Ma meute est constituée de voleurs, et malgré les cours sur les lois de la meute qu'on nous impose, les aristos n'ont jamais pu nous changer. Cadoc et moi ne devrions même pas nous adresser la parole dans les couloirs de l'Académie, et pourtant... Aujourd'hui, je viens d'être publiquement rejetée par le futur Alpha. Il rêve s'il pense qu'un jour j'oublierai cette humiliation. Cadoc Le destin de la Meute du Lac repose sur mes épaules. Je ne peux pas revendiquer une femelle glaneuse. La meute est au bord de la révolte, et un accouplement si controversé pourrait nous pousser dans un conflit ouvert. Mais quand les problèmes politiques seront réglés, je ferai ce qu'il faut auprès de Rosie. Elle sera toujours là quand je serai prêt, n'est-ce pas ? UNE SERIE QUI A DEJA CONQUIS LES LECTEURS (source GOODREADS) " Des âmes soeurs, une différence de classe : perfection à mes yeux. J'ai eu mal avec l'humiliant chagrin d'amour de Rosie, puis j'ai été déchirée par l'autoflagellation de Cadoc, qui se sent coupable d'avoir préféré son devoir à sa compagne. En fin de compte, il s'agit de choisir. Choisir de faire confiance, choisir sa véritable meute. Mon dieu, vous voyez pourquoi je pleurais intérieurement ? Bon sang, c'est tellement génial. " " J'ai adoré de voir un héros très jaloux, protecteur et attentionné, mais qui commet aussi des erreurs colossales. Il y a beaucoup d'angoisse dans ce livre, mais aussi des sentiments incroyables. "