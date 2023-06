Evangile de jean - ses rapports avec les trois autres évangiles

La naissance du Je supérieur en l'être humain et celle du Je divin dans l'humanité. - L'histoire spirituelle vivante - le chemin de l'être humain vers le haut - le Logos. - Les trois groupes d'êtres présents sur l'ancienne Lune - taureau, lion, aigle. - Les hiérarchies de notre système solaire - Lucifer et Ahriman. - Les oracles atlantéens et le baptême par l'eau, le feu et l'esprit. Evolution de la compréhension du Christ. - Les Mystères de l'initiation. La résurrection par le Christ Jésus. Lazare-Jean. L'événement de Damas. - La maîtrise du Christ sur les lois du système osseux et sa victoire sur la mort. - La Terre, corps du Christ devient soleil. 12 conférences faites à Cassel du 24 juin au 7 juillet 1909 antérieurement chez Triades