Mazarian Tome 2

Quelle sera votre vie le jour où vous serez fusionné à un chat ? ! Dans un univers semblable au Japon actuel, de nombreuses anomalies provoquent des fusions étranges. Toshiro et Momoko sont deux lycéens que le destin, ou plutôt une anomalie, va amener à se rencontrer. Toshiro fusionne avec le chat de Momoko et cette dernière avec... ? Suivez ces deux adolescents dans leur quête identitaire, alors qu'ils vont faire face à de grands bouleversements dans leur quotidien. Premier titre de Sakumo Okada à sortir en France, le manga "Mazarian" propose une histoire horrifique entre humour, drame, science-fiction et réflexion, servie par un dessin terriblement envoûtant, qui vous donnera un bel aperçu de l'imagination extraordinaire de l'artiste. FINI EN 3 TOMES