La guerre secrète de Nikola Tesla. Tome 1

L'histoire se souvient de la guerre de l'électricité qui a vu Thomas Edison et Nikola Tesla comme adversaires. Très peu, en revanche, savent que ce conflit cachait une guerre secrète, sanglante et féroce pour la domination mondiale. Le président Grover Cleveland, pour arrêter ce complot, a décidé de recruter un groupe d'agents improbables, dirigé par le mystérieux Thomas Jefferson Newton. Cleveland lui-même les a appelés : la brute, l'alcoolique, la prostituée et le fou. A savoir : La créature de Frankenstein, Wyatt Earp, Margarethe Zelle et Nikola Tesla. Histoire complète en 3 tomes